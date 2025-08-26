Syrien: Präsident besucht Generaldebatte

Damaskus. Der syrische Übergangspräsident und Chef des Al-Qaida-Ablegers HTS, Ahmed Al-Scharaa, wird laut Angaben aus Damaskus zur Generaldebatte der Vereinten Nationen im kommenden Monat anreisen und auch eine Rede halten. Das sagte ein Vertreter des syrischen Außenministeriums, der anonym bleiben wollte, am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Scharaa wäre damit der erste syrische Präsident seit 1967, der diese Aufgabe wahrnehme, betonte der Beamte. Die diesjährige UN-Generaldebatte findet zwischen dem 22. und 30. September statt. (AFP/jW)