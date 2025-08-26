Erneute Atomgespräche mit Iran in Genf
Teheran. Iran und Vertreter europäischer Staaten treffen sich am Dienstag zu erneuten Gesprächen über das Atomprogramm Teherans in Genf. An der Zusammenkunft sollen die stellvertretenden Außenminister Irans, Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens sowie Vertreter der EU teilnehmen, berichtete am Montag das staatliche iranische Fernsehen. Deutschland, Frankreich und Großbritannien sowie die USA, Russland und China hatten 2015 ein Abkommen mit Iran geschlossen, um das Land am Bau einer Atombombe zu hindern. Die USA kündigten den Vertrag allerdings 2018 einseitig auf. (AFP/jW)
