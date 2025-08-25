Gegründet 1947 Montag, 25. August 2025, Nr. 196
Umbenennung erfolgreich

Anton-Wilhelm-Amo-Straße

Die Mohrenstraße in Berlin ist am Sonnabend offiziell umbenannt worden. Der bisherige Name wird als historisch belastet, abwertend und rassistisch kritisiert. Nun ist die Straße nach dem in Westafrika geborenen Gelehrten Anton Wilhelm Amo aus dem 18. Jahrhundert benannt. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte am Freitag abend gegen die Eilanträge mehrerer Anwohner entschieden, die die Umbenennung stoppen wollten. Das Gericht begründete die Ablehnung der Anträge unter anderem mit der niedrigen Erfolgswahrscheinlichkeit. (AFP/jW)

