Gegründet 1947 Sa. / So., 23. / 24. August 2025, Nr. 195
Aus: Ausgabe vom 23.08.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

GB: Regierung übernimmt Kontrolle von Stahlwerk

London. In Großbritannien ist das hochverschuldete Stahlwerk Speciality Steel von einem Gericht für pleite erklärt worden – die britische Regierung kündigte am Donnerstag abend an, sie werde vorübergehend die Kontrolle übernehmen. Ein unabhängiger Experte sei eingesetzt worden; er solle einen Käufer für das Werk finden und die rund 1.450 Jobs sichern, teilte ein Regierungssprecher mit. Stahlunternehmen in ganz Europa stehen wegen hoher Energiekosten, der Konkurrenz aus Asien und der Mitte März eingeführten US-Zölle auf Stahl unter Druck. (AFP/jW)

