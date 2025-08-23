Gegründet 1947 Sa. / So., 23. / 24. August 2025, Nr. 195
Aus: Ausgabe vom 23.08.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

China: Mehr Kontrolle über seltene Erden

Beijing. Weltmarktführer China verschärft seine Kontrolle über die für viele Hochtechnologieprodukte wichtigen seltenen Erden. Die Regierung erließ am Freitag neue Vorschriften für den Abbau und die Verarbeitung der kritischen Rohstoffe. Demnach sollen künftig auch importierte Mineralien in das bereits bestehende Quotensystem einbezogen werden, wie das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie in Beijing ankündigte. Analysten zufolge signalisiert die Einbeziehung von importiertem Erz eine weitere Verknappung des Angebots bei seltenen Erden. Die Volksrepublik hatte im April im Handelsstreit mit den USA Exportkontrollen verhängt, darunter für Metalle der seltenen Erden. (Reuters/jW)

