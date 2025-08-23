USA: Investitionen in Mineralien geplant

Washington. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump erwägt Insidern zufolge, eigentlich für die Chipbranche vorgesehene Gelder von mindestens zwei Milliarden US-Dollar für Projekte im Bereich kritischer Mineralien umzuwidmen. Dies sagten zwei mit den Überlegungen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag (Ortszeit). Mit dem Schritt solle die Abhängigkeit der USA von China bei wichtigen Rohstoffen verringert und die staatliche Förderstrategie für den Sektor neu ausgerichtet werden. Konkret würden Mittel aus dem sogenannten CHIPS-Gesetz verwendet werden, die der Kongress bereits für die Halbleiterforschung und den Bau von Chipfabriken bewilligt hat. Die Umwidmung stehe im Einklang mit dem ursprünglichen Ziel des Gesetzes, da die Halbleiterindustrie große Mengen an Germanium, Gallium und anderen kritischen Mineralien benötige, über die China eine immer stärkere Marktkontrolle ausübe. (Reuters/jW)