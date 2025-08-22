Gegründet 1947 Freitag, 22. August 2025, Nr. 194
Aus: Ausgabe vom 22.08.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Tesla-Gigafabrik nach Brand teilweise evakuiert

Grünheide. Das Werksgelände von US-Elektroautobauer Tesla im brandenburgischen Grünheide ist seit Montag teilweise Sperrgebiet. Wie das Handelsblatt am Donnerstag berichtete, kam es im Bereich der Batteriepaketfertigung zu einem Brand, der innerhalb mehrerer Stunden durch die Werksfeuerwehr gelöscht werden musste. Tesla habe die Beschäftigten evakuiert. Der Landkreis Oder-Spree hatte der Wirtschaftszeitung erklärt, zu dem »Entstehungsbrand« sei es gekommen, nachdem einige Batteriezellen »von einem Förderband im ersten Obergeschoss hinunter ins Erdgeschoss durch einen Förderschacht« gefallen seien. (jW)

