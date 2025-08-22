Tesla-Gigafabrik nach Brand teilweise evakuiert
Grünheide. Das Werksgelände von US-Elektroautobauer Tesla im brandenburgischen Grünheide ist seit Montag teilweise Sperrgebiet. Wie das Handelsblatt am Donnerstag berichtete, kam es im Bereich der Batteriepaketfertigung zu einem Brand, der innerhalb mehrerer Stunden durch die Werksfeuerwehr gelöscht werden musste. Tesla habe die Beschäftigten evakuiert. Der Landkreis Oder-Spree hatte der Wirtschaftszeitung erklärt, zu dem »Entstehungsbrand« sei es gekommen, nachdem einige Batteriezellen »von einem Förderband im ersten Obergeschoss hinunter ins Erdgeschoss durch einen Förderschacht« gefallen seien. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Halbes Land zu verkaufenvom 22.08.2025
-
Fracking mit US-Hilfevom 22.08.2025
-
Besonderer Marktzugang für die USAvom 22.08.2025