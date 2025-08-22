Britische Wirtschaft auf Ein-Jahres-Hoch
London. Die britische Wirtschaft ist im August so stark gewachsen wie seit einem Jahr nicht mehr. Wie der Guardian mit Verweis auf eine Erhebung des S&P Global PMI berichtete, ging dies vor allem auf deutliche Zuwächse im Dienstleistungssektor zurück. Gleichzeitig entwickelten sich sowohl der Warenexport als auch die Beschäftigung bei Unternehmen rückläufig. Aufgrund einer »ungleichmäßigen und fragilen« Auftragslage und »Auswirkungen der jüngsten Regierungspolitik« hielten die Firmen sich bei Einstellungen zurück. (jW)
