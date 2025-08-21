Gegründet 1947 Donnerstag, 21. August 2025, Nr. 193
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 21.08.2025, Seite 4 / Inland

Kufijaverbot in KZ-Gedenkstätte rechtens

Weimar. Die Gedenkstätte im ehemaligen KZ Buchenwald darf Menschen mit einer Kufija, dem sogenannten Palästinensertuch, den Zutritt verwehren. Das hat das thüringische Oberverwaltungsgericht in Weimar nach eigenen Angaben vom Mittwoch in einem von einer Frau angestrengten Beschwerdeverfahren entschieden. Diese wollte mit dem Tragen des Tuchs gegen die aktuelle israelische Politik protestieren. Durch das Tragen einer Kufija in einem ehemaligen Konzentrationslager könne es »zu einer Gefährdung des Sicherheitsgefühls vieler Jüdinnen und Juden« kommen, behauptete das Gericht. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro