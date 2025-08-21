Umfrage: Mehrheit gegen Waffen für Israel

Berlin. Knapp zwei Drittel der Deutschen unterstützen den von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verkündeten teilweisen Lieferstopp für Rüstungsexporte an Israel. Das zeigen am Mittwoch veröffentlichte Ergebnisse einer Yougov-Umfrage im Auftrag der dpa. Demnach halten 65 Prozent der Bundesbürger die Entscheidung des Kanzlers für richtig. 19 Prozent der Befragten halten sie für falsch, 16 Prozent trauten sich kein Urteil zu. Der Teilstopp betrifft angeblich nur Rüstungsgüter, die in Gaza verwendet werden könnten. Nach Kritik unterstrich Merz, die BRD werde Israel auch weiterhin helfen, sich zu »verteidigen«. (dpa/jW)