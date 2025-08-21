Wildberger: Milliardenkürzungen in allen Ministerien
Berlin. Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) hat zu einem großangelegten Abbau von Regulierungen aufgerufen. In einem Brief an alle Ministerien, aus dem Bild am Mittwoch zitierte, rief Wildberger dazu auf, bis zum 15. September konkrete Vorhaben zu liefern. Bei einer für Ende September geplanten Kabinettsklausur wolle er dann eine sogenannte Modernisierungsagenda vorstellen. Insgesamt wolle er die Ausgaben um 16 Milliarden Euro senken. »Diese Summe spart man nicht ein, indem man kleine Rädchen dreht – hier streichen wir Bürokratiemonster im großen Stil«, zitierte Bild aus einem Strategiepapier des Ministeriums. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
»Die GmbH will ihre Existenz begründen«vom 21.08.2025
-
Union verteidigt Reichtumvom 21.08.2025
-
CDU, SPD, dann AfDvom 21.08.2025
-
Gerechtigkeit für Andi!vom 21.08.2025
-
Viel zuwenig, viel zu spätvom 21.08.2025
-
»Ihr Problem ist, dass wir den Kapitalismus hinterfragen«vom 21.08.2025