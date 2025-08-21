Gegründet 1947 Donnerstag, 21. August 2025, Nr. 193
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 21.08.2025, Seite 2 / Inland

Wildberger: Milliardenkürzungen in allen Ministerien

Berlin. Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) hat zu einem großangelegten Abbau von Regulierungen aufgerufen. In einem Brief an alle Ministerien, aus dem Bild am Mittwoch zitierte, rief Wildberger dazu auf, bis zum 15. September konkrete Vorhaben zu liefern. Bei einer für Ende September geplanten Kabinettsklausur wolle er dann eine sogenannte Modernisierungsagenda vorstellen. Insgesamt wolle er die Ausgaben um 16 Milliarden Euro senken. »Diese Summe spart man nicht ein, indem man kleine Rädchen dreht – hier streichen wir Bürokratiemonster im großen Stil«, zitierte Bild aus einem Strategiepapier des Ministeriums. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro