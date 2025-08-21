Wildberger: Milliardenkürzungen in allen Ministerien

Berlin. Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) hat zu einem großangelegten Abbau von Regulierungen aufgerufen. In einem Brief an alle Ministerien, aus dem Bild am Mittwoch zitierte, rief Wildberger dazu auf, bis zum 15. September konkrete Vorhaben zu liefern. Bei einer für Ende September geplanten Kabinettsklausur wolle er dann eine sogenannte Modernisierungsagenda vorstellen. Insgesamt wolle er die Ausgaben um 16 Milliarden Euro senken. »Diese Summe spart man nicht ein, indem man kleine Rädchen dreht – hier streichen wir Bürokratiemonster im großen Stil«, zitierte Bild aus einem Strategiepapier des Ministeriums. (AFP/jW)