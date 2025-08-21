Gegründet 1947 Donnerstag, 21. August 2025, Nr. 193
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 21.08.2025, Seite 2 / Inland

Porsche will Batterietochter abwickeln

Stuttgart. Der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche will sein Batterietochterunternehmen Cellforce weitgehend einstellen. Nach dpa-Informationen vom Mittwoch stehen knapp 200 Jobs auf dem Spiel. Wie der Spiegel zuvor berichtete, wurde bei der zuständigen Arbeitsagentur in Reutlingen eine entsprechende Massenentlassung angezeigt. Übrig bliebe am Sitz von Cellforce im schwäbischen Kirchentellinsfurt allenfalls eine kleine Einheit für Forschung und Entwicklung. Porsche-Chef Oliver Blume soll die »grün-schwarze« Landesregierung über die geplanten Stellenstreichungen informiert haben. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen

Mehr aus: Inland

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro