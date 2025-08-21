Porsche will Batterietochter abwickeln

Stuttgart. Der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche will sein Batterietochterunternehmen Cellforce weitgehend einstellen. Nach dpa-Informationen vom Mittwoch stehen knapp 200 Jobs auf dem Spiel. Wie der Spiegel zuvor berichtete, wurde bei der zuständigen Arbeitsagentur in Reutlingen eine entsprechende Massenentlassung angezeigt. Übrig bliebe am Sitz von Cellforce im schwäbischen Kirchentellinsfurt allenfalls eine kleine Einheit für Forschung und Entwicklung. Porsche-Chef Oliver Blume soll die »grün-schwarze« Landesregierung über die geplanten Stellenstreichungen informiert haben. (dpa/jW)