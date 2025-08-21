Höhere US-Zölle auf Hunderte Metallprodukte

Washington. Die US-Regierung hat Hunderte zusätzliche Produkte mit Stahl- und Aluminiumzöllen belegt. Wie dpa am Mittwoch mit Verweis auf eine Mitteilung aus dem Handelsregister mitteilte, werden bei den 407 Warenkategorien seit Wochenbeginn Zölle in Höhe von 50 Prozent anteilig einberechnet. Darunter sind unter anderem Motorräder und Mopeds, Tür- und Fensterrahmen, Sportequipment, Kranfahrzeuge und Eisenbahnwaggons. Im Gegensatz zu den bisherigen Zöllen auf Stahl- und Aluminiumeinfuhren zielt der neue Aufschlag bei den angekündigten Produktkategorien auf ihren jeweiligen Stahl- und Aluminiumanteil. Wer genau den Anteil ermitteln soll, ist unklar – für gewöhnlich ermessen Importeure diesen für die richtige Erklärung gegenüber Zollbehörden. Anfang Juni hatte Trump die 50prozentige Zollerhöhung auf Stahl- und Aluminiumimporte angekündigt. (dap/AFP/jW)