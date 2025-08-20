Bremen: Razzia bei Neonazis

Bremen. In Bremen sind Ermittler am Dienstag zu Durchsuchungen bei Mitgliedern einer örtlichen neonazistischen Gruppe ausgerückt. Die Razzia sei präventiv zur Verhinderung zu erwartender Straftaten erfolgt, teilte die Polizei mit. Es seien Waffen wie Messer, Macheten und Schlagstöcke sowie Datenträger und Propagandamaterial beschlagnahmt worden. Die Durchsuchungen richteten sich demnach gegen fünf Männer im Alter von 19 bis 30 Jahren, die einer Gruppierung namens Weser-Ems-Aktion angehören sollen. Die Gruppe fällt den Angaben zufolge seit Ende vergangenen Jahres durch »gezielte politisch motivierte Straftaten und Aktionen für öffentliche Aufmerksamkeit« auf. Die Beamten gehen davon aus, dass sich die Taten gegen die »linksextreme Szene« richten. (AFP/jW)