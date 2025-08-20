Veranstaltungen
»10 Jahre Jugendkongress – 10 Jahre Antifaschismus in Sachsen«. Tagung. Seit 2016 kommen jedes Jahr rund 300 junge Menschen zusammen, um sich zu vernetzen, voneinander zu lernen und gemeinsam Strategien gegen rechts zu entwickeln. Freitag, 22.8., 15 Uhr, bis Sonntag, 24.8., 16 Uhr. Ort: AJZ, Chemnitztalstr. 54, Chemnitz. Veranstalter: Jugendkongress, Pfadfinder und RLS
»Die Enkel fechten’s besser aus – 500 Jahre Bauernaufstand«. Konzert mit Volksliedern, die uns seit dem 15. Jahrhundert bekannt sind. Es spielen Bernd Köhler (Gesang, Gitarre) und Joachim Romeis (Geige). Sonntag, 24.8., 10.30 Uhr. Ort und Veranstalter: Clara-Zetkin-Haus, Gorch-Fock-Str. 26, Stuttgart
»Der VII. Weltkongress der Kommunistischen Internationale 1935«. Tagung zum 90. Jahrestag dieses besonderen Ereignisses in der kommunistischen Geschichte und der Geschichte des Antifaschismus. Anmeldungen: marx-engels-stiftung@t-online.de. Freitag, 29.8., 17 Uhr, bis Sonntag, 31.8., 12 Uhr. Ort: Karl-Liebknecht-Schule, Am Stadtpark 68, Leverkusen. Veranstalter: Marx-Engels-Stiftung Wuppertal
