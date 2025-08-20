Nachschlag: Amerika gesundmachen

Elizabeth Frantz/REUTERS MAHA ist nicht nur eine Kampagne. MAHA ist ein Lifestyle (Washington, D. C., 22.4.2025)

Rohmilch, pürierte Leber, gute Energie, bloß kein Riboflavin (Vitamin B2): Das ist gesunde Ernährung. So sehen das zumindest die Protagonisten der Trumpschen Akronymkampagne »MAHA«, kurz: Make America Healthy Again. Aufs Korn genommen wurde das Ganze jüngst von John Oliver (dem britisch-US-amerikanischen Jan Böhmermann) in seiner Late-Night-Show »Last Week Tonight«. MAHA-Galionsfigur: Robert F. Kennedy Jr. Analyse: Das Gesundheitssystem fokussiere auf die Behandlung von Krankheiten, nicht aber auf ihre Vorsorge, heißt es auf der Homepage des Weißen Hauses. Tatsache ist, dass Menschen in den USA immer ungesünder werden (Stichworte: sinkende Lebenserwartung, chronische Krankheiten). Fraglich bleibt aber, ob Deregulierung, Impfgegnerschaft und rohes Fleisch da Abhilfe schaffen. Oder die Kürzungen in der Gesundheitsversorgung und medizinischen Forschung. Oder die lukrativ vermarkteten Gesundheitssmartwatches zwecks Selbstüberwachung, wenn Zugang zu Ärzten fehlt. (mag)