Kanada: Streik bei Airline beendet

Montreal. Die Gewerkschaft CUPE hat eine Einigung mit der Fluggesellschaft Air Canada erzielt und beendet damit den dreitägigen Arbeitskampf. Das teilte die kanadische Gewerkschaft am Dienstag mit. Details wurden zunächst nicht bekannt. Der erste Ausstand des Kabinenpersonals von Air Canada seit 1985 hatte am Sonnabend begonnen. Die kanadische Fluglinie bestätigte die Einigung und kündigte an, den Flugbetrieb Schritt für Schritt wieder aufzunehmen. Die Flugbegleiter forderten höhere Löhne und die Bezahlung ihrer Tätigkeiten am Boden. Bislang werden sie, wie bei den meisten Fluggesellschaften üblich, nur für die Zeit entlohnt, in der sich das Flugzeug bewegt. (Reuters/jW)