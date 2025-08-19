Gegründet 1947 Dienstag, 19. August 2025, Nr. 191
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 19.08.2025, Seite 14 / Feuilleton

Nachschlag: Monster im Haus

Die Fabelmans | So., 20.15 Uhr, Pro sieben
imago810510099.jpg
IMAGO/Capital Pictures
Gabriel LaBelle als Sammy Fabelman, Michelle Williams als Mitzi Fabelman

Der Fabelmann Spielberg erzählt von seiner Fabelwelt. Dürftig kaschiert präsentiert er, den doof zu finden zum guten Ton der Filmnerds gehört, dessen handwerkliche Klasse und Bedeutung für die Entwicklung des Kinos aber nicht geleugnet werden kann, wie er vom Kinderzimmer zur Leinwand kam. Ohne Gelaber stehen How-to-make-a-movie-Szenen für sich, in denen Sammy/Steven mit seinen Schulfreunden und innovativen Tricks aus der Stummfilmzeit Genres wie Western oder Kriegsdrama inszeniert. Sein Eintauchen in die Welt der künstlichen Bilder ist Eskapismus, denn Sammys Familie zerfällt wie das Haus Usher. Der beste Freund des Vaters hat eine Affäre mit der Mutter, die keine Scham kennt, sich ihren Gefühlen hinzugeben, ihren Mann, der immer für alles Verständnis aufbringt, demütigt und ihre Kinder einer gespenstischen Unsicherheit aussetzt. Sammy nimmt es ihr übel, doch aus toxischem Impuls. Er nämlich ist seiner Mutter, was Egozentrik betrifft, so ähnlich wie ein Eierbovist dem anderen. (fb)

75 für 75

Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.

 

Jetzt bestellen

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro