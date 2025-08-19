Gegründet 1947 Dienstag, 19. August 2025, Nr. 191
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 19.08.2025, Seite 4 / Inland
Jan van Aken im »Sommerinterview«

Freund oder Feind

Linke-Parteichef van Aken: Kritik an Bezirksverband Neukölln. Gespräche angekündigt. Parteiausschluss ist »Riesenhammer ganz am Ende«
Von Max Grigutsch
imago829840809.jpg
Maurizio Gambarini/Funke Foto Services/imago
Ein ewig leidiges Thema: Wie positioniert sich die Linkspartei zur Palästina-Solidarität? (Berlin, 9.8.2025)

Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Der Kovorsitzende der Partei Die Linke, Jan van Aken, hat am Sonntag seine Kritik an einem Sommerfest des Linke-Kreisverbands in Berlin-Neukölln verschärft. »Das ist nicht unsere Veranstaltung, wir machen das nicht mit«, erklärte der Politiker im ARD-»Sommerinterview«. Zuvor waren Vorwürfe laut geworden, dass Teilnehmer des Fests der Hamas nahestünden. Dass »einzelne« in einem Bezirksverband »so was« machen, finde er »falsch« und kündigte Gespräche mit den Verantwortlichen an. Und: Ein Ausschlussverfahren sei der »Riesenhammer ganz am Ende« eines solchen Prozesses, sagte van Aken auf Nachfrage. »Ich sehe das im Moment nicht«, fügte der Politiker am Montag auf einer Pressekonferenz in Berlin hinzu.

Aufhänger der Debatte war ein von Die Linke Neukölln veranstaltetes »Soli-Kiez-Event« am 9. August. Eingeladen war unter anderem das Vereinigte Palästinensische Nationalkomitee, dem der Verfassungsschutz eine Nähe zur Hamas und zur sozialistischen PFLP nachsagt. »Skandal in Berlin«, titelte das Boulevardblatt Bild: »Linke feiert Sommerfest mit Hamas-Anhängern.« Die Einschätzung des Verfassungsschutzes teile der Neuköllner Verband allerdings nicht, wie dieser am Donnerstag mitteilte. »In den vergangenen Tagen haben wir (einmal wieder) erlebt, wie bürgerliche Medien und politische Akteure sich rassistische Springerhetze zu eigen gemacht haben«, hieß es in der Stellungnahme.

Der Parteichef gab sich indessen überzeugt von der Einschätzung des Inlandsgeheimdienstes. Die Hamas sei eine »faschistische Organisation«, die könne »niemals Partner sein«. In Neukölln sei eine Grenze überschritten worden. »Als wir das mitbekommen haben, haben wir sofort gesagt: Das geht nicht«, sagte van Aken am Sonntag. Auf jW-Nachfrage am Montag betonte der Parteichef: »Natürlich gibt es Gespräche«, das sei »gar keine Frage«. Namen einzelner Personen wollte er nicht nennen, einen erwarteten Ausgang der Konversationen auch nicht.

Ausgang: Parteiausschlussverfahren? Van Aken wollte am Montag nicht missverstanden werden: Er habe keinen Parteiausschluss angesprochen, sondern er sei danach gefragt worden. Beantwortet hatte er die Frage dann mit den Worten: »Da kommen Sie jetzt mit dem großen Holzhammer, der kann ganz am Ende liegen.« Ausschließen könne er das nicht, so van Aken tags darauf, schließlich habe seine Partei 118.000 Mitglieder – »jedes einzelne Mitglied kann ein Parteiausschlussverfahren anstrengen«, am Ende entscheide ein Schiedsgericht.

Daran, dass auch diese Klinge scharf ist, erinnerte van Aken im »Sommerinterview«. »Es gab schon mal eines gegen ein Mitglied«, sagte der Politiker. Gemeint: der Ausschluss des Palästina-Aktivisten Ramsis Kilani im Dezember 2024. Dieser betonte am Montag auf Anfrage dieser Zeitung: »Der Parteiausschluss wegen meines Einsatzes gegen den Völkermord in Gaza musste immer als Angriff zur Disziplinierung des gesamten linken Parteiflügels begriffen werden.« Die Linke schade sich selbst, wenn sie sich »von rechten Medien treiben lässt«, sagte Kilani.

Als »abscheuliche Kriminalisierung der Palästina-Solidarität« bezeichnete der deutsch-palästinensische Filmemacher Rashad Alhindi die Aussagen van Akens auf der Onlineplattform X. Die marxistische Autorin Bafta Sarbo nannte es »absurd«, den einzigen Linke-Verband »zu diskreditieren, der tatsächlich einen Bezug zur lokalen Bevölkerung hat«. Sich auf Informationen des Verfassungsschutzes und der Springer-Presse zu stützen, sei »unfassbar unwürdig und rassistisch«, schrieb sie am Montag auf X.

Immerhin: Kilani hält es für unwahrscheinlich, dass »van Akens Androhung« bei der Linkspartei in Neukölln dazu führe, »ihre linken Grundprinzipien über Bord zu werfen«. Er forderte andere Linke-Verbände dazu auf, dem »Beispiel palästinasolidarischer Stadtteilfeste« zu folgen.

Ob dann mit Unterstützung aus der Parteispitze zu rechnen ist? »Über das Wort ›Genozid‹ können wir lange streiten«, deutete van Aken am Sonntag die unklaren Kräfteverhältnisse in seiner Partei an. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland finde, dass es einer ist. Trotzdem: »Wir sagen das nicht als Partei.«

75 für 75

Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.

 

Jetzt bestellen

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen

Ähnliche:

  • Yasemin Acar spricht auf der Kundgebung vor dem Amtsgericht Tier...
    Dieter Reinisch
    31.07.2025

    Diesmal nicht strafbar

    Berlin: Vorwurf der Hamas-Unterstützung gegen Aktivistin wurde fallen gelassen
  • Gideon Saar und Johann Wadephul am Donnerstag in Berlin (5.6.202...
    Christian Mang
    06.06.2025

    Kolonialmacht willkommen

    Außenminister empfängt israelischen Amtskollegen in Berlin, Protest vor dem Auswärtigen Amt. Linke erwirkt Debatte im Bundestag

Mehr aus: Inland

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro