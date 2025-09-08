Gegründet 1947 Montag, 8. September 2025, Nr. 208
Lyrische Hausapotheke

Ein Morgen in Bautzen

Von Michael Mäde-Murray
In dem ehemaligen Hotel »Am Husarenhof« am Käthe-Kollwitz-Platz in Bautzen sollten bis zu 300 Flüchtlinge untergebracht werden

Es wird doch hell

an diesem Morgen.

Die Sonne steigt

und glitzert stumpf

überm eingestürzten Giebel.

*

Trotzig zeigt der Dachstuhl

seine Narben. Ausgebrannt

steht die Heimstatt

für Menschen in Not.

*

Ein bissiger Wind

verteilt flirrende Asche,

die noch nicht wieder

von Menschen stammt.

Am 8. September 2023 starb der Lyriker und Dramaturg Michael Mäde-Murray. Von 2007 bis 2020 leitete er die Ladengalerie der jungen Welt in Berlin. Er wird vermisst

