Ein Morgen in BautzenVon Michael Mäde-Murray
Es wird doch hell
an diesem Morgen.
Die Sonne steigt
und glitzert stumpf
überm eingestürzten Giebel.
*
Trotzig zeigt der Dachstuhl
seine Narben. Ausgebrannt
steht die Heimstatt
für Menschen in Not.
*
Ein bissiger Wind
verteilt flirrende Asche,
die noch nicht wieder
von Menschen stammt.
Am 8. September 2023 starb der Lyriker und Dramaturg Michael Mäde-Murray. Von 2007 bis 2020 leitete er die Ladengalerie der jungen Welt in Berlin. Er wird vermisst
75 für 75
Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Träume finden, Träume lebenvom 08.09.2025
-
Berufkrautvom 08.09.2025
-
Kleines Museumvom 08.09.2025
-
Nachschlag: Monumentvom 08.09.2025
-
Vorschlagvom 08.09.2025
-
Veranstaltungenvom 08.09.2025