Merz lädt zu Schalte mit Trump und Selenskij ein

Berlin. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat für Mittwoch zu einer internationalen Konferenzschaltung zur Ukraine eingeladen, an der auch US-Präsident Donald Trump und der ukrainische Staatschef Wolodimir Selenskij teilnehmen sollen. Dabei solle es »unter anderem um weitere Handlungsoptionen gehen, um Druck auf Russland zu erzeugen«, erklärte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag in Berlin, sowie um »die Vorbereitung möglicher Friedensverhandlungen und damit verbundene Fragen zu Territorialansprüchen und Sicherheiten«. Geplant seien mehrere Runden mit Staats- und Regierungschefs Frankreichs, Großbritanniens, Finnlands, Italiens und Polens sowie mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU), EU-Ratspräsident António Costa und NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Trump und Putin wollen sich am Freitag im US-Bundesstaat Alaska treffen. (AFP/jW)