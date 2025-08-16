Gegründet 1947 Sa. / So., 16. / 17. August 2025, Nr. 189
Aus: Ausgabe vom 16.08.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Personal von Ryanair in Spanien streikt

Madrid. Flugreisende von und nach Spanien müssen sich wegen eines Streiks des Bodenpersonals auf Verspätungen und Probleme mit dem Gepäck einstellen. Beschäftigte des zu Ryanair gehörenden Unternehmens Azul Handling traten am Freitagag morgen in den Ausstand. Der Streik soll zunächst bis Sonntag dauern und gegebenenfalls jeden Mittwoch, Freitag, Sonnabend und Sonntag bis zum Jahresende fortgesetzt werden. (dpa/jW)

