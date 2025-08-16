Gegründet 1947 Sa. / So., 16. / 17. August 2025, Nr. 189
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 16.08.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Wachstum der Schweizer Wirtschaft bricht ein

Bern. Das Wachstum der Schweizer Wirtschaft hat sich bereits vor der Belastung durch höhere US-Zölle im zweiten Quartal deutlich abgeschwächt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von April bis Juni nur noch um 0,1 Prozent zum Vorquartal zu, wie die Regierung am Freitag mitteilte. Grund dafür war eine schwache Entwicklung in der Industrie. Anfang 2025 war die Wirtschaft noch um 0,8 Prozent gewachsen. Im zweiten Halbjahr droht erheblicher Gegenwind, für Exportwaren gelten dann in den USA Einfuhrzölle von 39 Prozent. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro