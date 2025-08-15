Gegründet 1947 Freitag, 15. August 2025, Nr. 188
Aus: Ausgabe vom 15.08.2025, Seite 16 / Sport
Hockey

Mit Mühe

Mönchengladbach. Nach der Pleite gegen die Niederlande haben die deutschen Hockeydamen nur mit Mühe den Sprung ins Halbfinale bei der Europameisterschaft geschafft. Damit spielt die neu formierte Mannschaft der niederländischen Trainerin Janneke Schopman allerdings gleich beim ersten Turnier um eine Medaille. Nach dem 0:0 gegen Irland erreichte das Team den zweiten Rang in der Gruppe A hinter Titelverteidiger Niederlande und trifft am Freitag (20 Uhr/Magenta Sport) im Halbfinale wie bei der EM 2023 auf Belgien. (dpa/jW)

