RWE investiert weiter Milliarden in USA

Düsseldorf. Der Energiekonzern RWE treibt ungeachtet schwieriger handelspolitischer Beziehungen seine laufenden Projekte in den USA voran. Im ersten Halbjahr habe RWE in den USA 1,4 Milliarden Euro investiert, sagte Finanzchef Michael Müller am Donnerstag. Im Gesamtjahr würden es wohl fast drei Milliarden Euro sein. Das Geld fließe vor allem in Projekte, für die der Konzern bereits im vergangenen Jahr oder davor Bauentscheidungen getroffen habe. (Reuters/jW)