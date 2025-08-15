RWE investiert weiter Milliarden in USA
Düsseldorf. Der Energiekonzern RWE treibt ungeachtet schwieriger handelspolitischer Beziehungen seine laufenden Projekte in den USA voran. Im ersten Halbjahr habe RWE in den USA 1,4 Milliarden Euro investiert, sagte Finanzchef Michael Müller am Donnerstag. Im Gesamtjahr würden es wohl fast drei Milliarden Euro sein. Das Geld fließe vor allem in Projekte, für die der Konzern bereits im vergangenen Jahr oder davor Bauentscheidungen getroffen habe. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Plastikmüll weiter Konfliktstoffvom 15.08.2025
-
Häfen wollen mehr Geldvom 15.08.2025
-
Zunder für den deutschen Waldvom 15.08.2025