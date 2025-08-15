Gegründet 1947 Freitag, 15. August 2025, Nr. 188
Aus: Ausgabe vom 15.08.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Griechen protestieren gegen Kreuzfahrtschiff

Piräus. In Griechenland haben rund 500 Menschen im Hafen von Piräus gegen die Ankunft eines Kreuzfahrtschiffs mit israelischen Touristen an Bord demonstriert. Linke Gruppen und Gewerkschaften sowie die Kommunistische Partei Griechenlands (KKE) hatten zu dem Protest aufgerufen. Die Demonstranten forderten, jegliche Zusammenarbeit mit Israel einzustellen und einen Staat Palästina anzuerkennen. Die Bereitschaftspolizei hielt sie vom Pier fern. Die »Crown Iris« war zuvor schon bei Stationen auf griechischen Inseln und an Festlandshäfen von Protest gegen Israels Krieg im Nahen Osten empfangen worden. (dpa/jW)

