Bitcoin auf Rekordhoch spekuliert

Frankfurt am Main. Der Bitcoin ist erstmals über die Marke von 124.000 US-Dollar gestiegen. Die bekannteste Kryptowährung kletterte im frühen Handel auf der Plattform Bitstamp bis auf 124.517 US-Dollar (106.410 Euro). Händler begründeten den Kursanstieg mit einer wachsenden Nachfrage institutioneller Investoren. Auch Kryptowährungen profitierten von einer allgemein freundlichen Stimmung an den Spekulationsmärkten. Mittlerweile wird fest mit einer Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed im September gerechnet, nachdem jüngste Daten vom US-Arbeitsmarkt schwach ausgefallen waren. (dpa/jW)