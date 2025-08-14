Nach Quallenflut: Reaktor hochgefahren

Lille. Zwei Tage nach der kompletten Abschaltung eines Atomkraftwerks in Frankreich wegen Quallen ist am Mittwoch der erste Reaktor wieder hochgefahren worden. An den anderen drei abgeschalteten Reaktoren im AKW Gravelines im Norden des Landes müssten aber immer noch Arbeiten ausgeführt werden, sagte eine Sprecherin der Betreiberfirma EDF gegenüber AFP. EDF hatte am Montag mitgeteilt, dass die Anlage wegen eines »massiven und unvorhersehbaren Auftretens von Quallen in den Filtertrommeln der Pumpstationen« komplett heruntergefahren worden sei. (AFP/jW)