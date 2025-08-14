Bericht: Peilsender in KI-Chiplieferungen

New York/Singapur. US-Behörden setzen offenbar heimlich Ortungsgeräte in Lieferungen von Hochleistungschips ein. Dies ziele darauf ab, die Umleitung von Chips für künstliche Intelligenz an Ziele aufzudecken, die unter US-Exportbeschränkungen fallen, sagten zwei Personen mit direkter Kenntnis der Vorgehensweise am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Fünf weitere Personen aus der Lieferkette für KI-Server sagten, sie wüssten von dem Einsatz der Tracker in Lieferungen von Herstellern wie Dell und Super Micro, die Chips von Nvidia und AMD enthalten. Die USA versuchen seit Jahren, die Ausfuhr von Chips und anderer Technologie nach China zu begrenzen. (Reuters/jW)