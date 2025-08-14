Gegründet 1947 Donnerstag, 14. August 2025, Nr. 187
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 14.08.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

China: Rekordrückgang bei Kreditvergabe

Beijing. Die Banken in der Volksrepublik China haben im Juli erstmals seit 20 Jahren unter dem Strich weniger neue Kredite vergeben. Die neuen Yuan-Darlehen sanken um 50 Milliarden Yuan (rund sechs Milliarden Euro), wie aus Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters auf Basis von am Mittwoch veröffentlichten Daten der chinesischen Zentralbank hervorgeht. Vor allem die Kreditvergabe an private Haushalte sei eingebrochen. Dies ist Zentralbankdaten zufolge insgesamt das größte monatliche Minus seit Dezember 1999. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro