China: Rekordrückgang bei Kreditvergabe

Beijing. Die Banken in der Volksrepublik China haben im Juli erstmals seit 20 Jahren unter dem Strich weniger neue Kredite vergeben. Die neuen Yuan-Darlehen sanken um 50 Milliarden Yuan (rund sechs Milliarden Euro), wie aus Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters auf Basis von am Mittwoch veröffentlichten Daten der chinesischen Zentralbank hervorgeht. Vor allem die Kreditvergabe an private Haushalte sei eingebrochen. Dies ist Zentralbankdaten zufolge insgesamt das größte monatliche Minus seit Dezember 1999. (Reuters/jW)