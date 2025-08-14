US-Investor darf bei Techem einsteigen

Bonn. Der US-Kapitalgeber TPG darf beim in der BRD ansässigen Energieunternehmen Techem einsteigen, ohne dafür ein Fusionskontrollverfahren des Bundeskartellamts durchlaufen zu müssen. Das erklärte Kartellamtspräsident Andreas Mundt am Mittwoch. Ein Verfahren sei nur angezeigt, wenn durch die Minderheitsbeteiligung die Möglichkeit zu einem wettbewerblich erheblichen Einfluss eröffnet werde. Techem mit Sitz im hessischen Eschborn beschäftigt rund 4.300 Menschen in 18 Ländern. (AFP/jW)