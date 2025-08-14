Grünes Licht für Bosch und Mitsubishi

Brüssel. Die EU-Kommission hat die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens des deutschen Industriekonzerns Bosch mit dem japanischen Automobilkonzern Mitsubishi bewilligt. Die geplante Zusammenarbeit werfe »keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken« auf, da das Joint Venture nur »in geringem Umfang im Europäischen Wirtschaftsraum« tätig sei, erklärte die Kommission am Mittwoch in Brüssel. Es soll vorrangig um Dienstleistungen im Zusammenhang mit Batterien für Elektroautos gehen. Die Kommission teilte mit, das Geschäft sei im Zuge eines vereinfachten Kontrollverfahrens geprüft worden, mit dem der bürokratische Aufwand für Unternehmen verringert werden soll. Das Vorhaben von Mitsubishi und Bosch werde den Wettbewerb in Europa »nicht beeinträchtigen«, sondern ziele darauf ab, »den Elektrofahrzeugsektor zu unterstützen«. (AFP/jW)