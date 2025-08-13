Nach CSD: Überfall am Bahnhof Ostkreuz

Berlin. Im Anschluss an die Demonstration zum »Christopher Street Day« in Bautzen hat am späten Sonntag abend ein Dutzend Faschisten zwei Journlisten am Berliner Bahnhof Ostkreuz attackiert. Die acht Männer und vier Frauen im Alter zwischen 17 und 46 Jahren sollen die Reporterin und den Reporter geschlagen und getreten haben, wie die beiden laut Bericht vom Montag der Taz bestätigten. »Die Neonazis kennen uns«, wird die Geschädigte zitiert. Die Angreifer waren demnach mit der Regionalbahn aus Bautzen angereist, wo sie an einem Anti-LGBTQ-Aufmarsch beteiligt gewesen seien. Die Polizei habe die Personalien der Angreifer aufgenommen und schließlich alle auf freien Fuß gesetzt. Laut Mitteilung vom Montag ermittelt sie wegen Landfriedensbruchs. (jW)