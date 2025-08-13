Gegründet 1947 Mittwoch, 13. August 2025, Nr. 186
Aus: Ausgabe vom 13.08.2025, Seite 11 / Feuilleton
Lyrische Hausapotheke

Tucholsky revisited

Von Thomas Gsella
IMAGO/Future Image

Wie wonnig man das zelebriert

Auch unter deutschen Himmeln:

Dass frau zurückgetreten wird

Von grauen Faltenpimmeln,

Rechtsaußenträgern, voll das Maul

Und leer das Oberstübchen,

Benimm weit unterm Ackergaul,

Ein Sackvoll feister Bübchen,

Ein ekler Lug- und Trugverein,

Wie hingemacht: ein Hauf,

»Da muss man reingetreten sein«,

Denn: »Eine Welt stinkt auf.«

