Gegründet 1947 Dienstag, 12. August 2025, Nr. 185
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 12.08.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Indonesien und Peru mit Handelsabkommen

Jakarta. Indonesien und Peru haben am Montag ein Handelsabkommen für besseren Marktzugang geschlossen. Die beiden Länder »haben es geschafft, dieses Abkommen binnen 14 Monaten fertigzustellen«, sagte der indonesische Präsident Prabowo Subianto nach einem Treffen mit der peruanischen Staatschefin Dina Boluarte am Montag in Jakarta. Demnach einigten sich die Staaten darauf, ihre Zusammenarbeit in Feldern wie Verteidigung, Ernährungssicherheit, Energie, Fischerei und Bergbau zu verstärken. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

