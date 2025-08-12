Gegründet 1947 Dienstag, 12. August 2025, Nr. 185
Aus: Ausgabe vom 12.08.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Russische Flugzeuge auf deutschen Airports

Berlin. An deutschen Flughäfen stehen seit mehr als drei Jahren mehrere Flugzeuge, die wegen der EU-Sanktionen gegen Russland nicht starten dürfen. Das Bundesverkehrsministerium bestätigte entsprechende WDR-Recherchen. Unter anderem handele es sich um drei russische Frachtmaschinen vom Typ Antonow AN‑124, die sich am Flughafen Leipzig/Halle befinden. Aufgrund laufender Ermittlungen zu ungeklärten Eigentumsverhältnissen könnten aber keine abschließenden Angaben gemacht werden. (dpa/jW)

