Russische Flugzeuge auf deutschen Airports

Berlin. An deutschen Flughäfen stehen seit mehr als drei Jahren mehrere Flugzeuge, die wegen der EU-Sanktionen gegen Russland nicht starten dürfen. Das Bundesverkehrsministerium bestätigte entsprechende WDR-Recherchen. Unter anderem handele es sich um drei russische Frachtmaschinen vom Typ Antonow AN‑124, die sich am Flughafen Leipzig/Halle befinden. Aufgrund laufender Ermittlungen zu ungeklärten Eigentumsverhältnissen könnten aber keine abschließenden Angaben gemacht werden. (dpa/jW)