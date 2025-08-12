Rekordzahlen für Tourismus im Inland
Wiesbaden. Der Deutschland-Tourismus stellt trotz Konjunkturflaute einen neuen Rekord auf. Im ersten Halbjahr zählten heimische Hotels, Pensionen, Campingplätze und andere Beherbergungsbetriebe zusammen 223,3 Millionen Übernachtungen. Damit wurde der in den ersten sechs Monaten 2024 aufgestellte Höchstwert um 0,1 Prozent übertroffen, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. »Der Anstieg auf ein neues Rekordniveau für eine erste Jahreshälfte ist auf die Übernachtungen inländischer Gäste zurückzuführen«, erklärten die Statistiker. Deren Zahl stieg um 0,8 Prozent auf rund 187 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland sank die Übernachtungszahl dagegen um 3,2 Prozent auf 36,4 Millionen. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Im Osten geht der Handel aufvom 12.08.2025
-
Taten gegen Moskau gefordertvom 12.08.2025
-
Deal ohne Beispielvom 12.08.2025
-
Adanis profitable Buchungstricksvom 12.08.2025