Rekordzahlen für Tourismus im Inland

Wiesbaden. Der Deutschland-Tourismus stellt trotz Konjunkturflaute einen neuen Rekord auf. Im ersten Halbjahr zählten heimische Hotels, Pensionen, Campingplätze und andere Beherbergungsbetriebe zusammen 223,3 Millionen Übernachtungen. Damit wurde der in den ersten sechs Monaten 2024 aufgestellte Höchstwert um 0,1 Prozent übertroffen, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. »Der Anstieg auf ein neues Rekordniveau für eine erste Jahreshälfte ist auf die Übernachtungen inländischer Gäste zurückzuführen«, erklärten die Statistiker. Deren Zahl stieg um 0,8 Prozent auf rund 187 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland sank die Übernachtungszahl dagegen um 3,2 Prozent auf 36,4 Millionen. (Reuters/jW)