Christoph Reichwein/dpa Auf der Jagd nach »Linksextremisten«: Auch NRW-Umweltminister Oliver Krischer (Grüne) machte sich am Freitag ein Bild von der Lage in Düsseldorf

Düsseldorf. Nach zwei gezündeten Brandsätzen am Donnerstag und Freitag auf der Bahnstrecke Duisburg–Düsseldorf mutmaßt NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) über eine politische Motivation. »So, wie unsere Behörden diesen Sabotageakt gerade lesen und verstehen, waren das Linksextremisten, die versuchen, uns in eine vorindustrielle Zeit zurück zu bomben«, stellte Reul am Freitag nachmittag sein Weltverständnis zur Schau.

Zuvor war ein »Bekennerschreiben« auf der Plattform »Indymedia« veröffentlicht worden. Die Gruppe »Kommando Angry Birds«, die sich darin zu der Tat bekannt habe, »kennen unsere Behörden als linksextremistische Mitmach-Kampagne. Die hat in den letzten Jahren im Raum Düsseldorf schon mehrfach sabotiert.« Der Anschlag zeige, »wie verletzlich unsere kritische Infrastruktur ist«, sagte Reul. (dpa/jW)