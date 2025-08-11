Gegründet 1947 Montag, 11. August 2025, Nr. 184
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 11.08.2025, Seite 14 / Feuilleton

Nachschlag: Outlaws

Hell or High Water | So., 0.55 Uhr, Sat. 1
Ohne Titel.jpg
Allstar/Film 44
Beraubte Räuber: Chris Pine (l.) und Benjamin Foster in »Hell or High Water«

Der Titel spielt nicht zuletzt auf eine einschlägige Kreditvertragsklausel an, die »hell or high water clause« (»Zahlung ungeachtet der jeweiligen Umstände«). Darum soll es gehen: Banken und ihre Kunden. Ein Brüderpaar beraubt Filialen genau der Bank, die sich wegen geplatzter Hypotheken die Familienranch aneignen möchte. Die Beute reicht ungefähr, um die Hypothek zu tilgen, Zinsen und Steuern zu bezahlen und bei besagter Texas Midlands Bank einen Treuhandfonds einzurichten. Die Bankräuber sind entsprechend fleißig unterwegs in Westtexas, passieren Schilder, die Geschäftsschließung und Pfändung verheißen, und Ölförderungsanlagen und Raffinerien. Ein Land der ökonomischen Kontraste mit dem »Outlaw«-Mythos auf dem Beifahrersitz. Nach den Überfällen trinken sie Bier auf der Veranda (natürlich das texanische »Lone Star«-Bier) und hören Townes Van Zandts »Dollar Bill Blues«. Die Zeiten der echten Outlaws sind natürlich lange vorüber. Es schlägt die Stunde der Anwälte und Treuhandfondsmanager. (aha)

75 für 75

Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.

 

Jetzt bestellen

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro