Doktor Faustus

Doktor FaustusVon Stefan Gärtner
Sehr hoch will mancher, höher noch, hinaus,
um, sehr weit oben, weiter noch zu wollen;
dann steckt er fest, zu klein das größte Haus,
und also traut man sich und in die Vollen:
*
Da ist das Böse, forsch und voller Charme
und ohne Scheu, den Finger zu erbitten;
bezahlt wird mit der Hand, sogar dem Arm,
letztlich dem Kopf. Es sind dies Teufels Sitten.
*
So ging’s dem Komponisten, der wohl spürte,
was sich beflissen an die Sehnsucht schmiegt
und was mit Tücke viele schon verführte
und flunkert, dass sich dickster Balken biegt,
*
von Größe, Schönheit, Ewigkeit zum letzten.
So sprach’s dem Leverkühn vom Paradies;
und so Großdeutschland, dem ff. zerfetzten.
Man meide mithin Timo und Alice.
