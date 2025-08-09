Gegründet 1947 Sa. / So., 09. / 10. August 2025, Nr. 183
Aus: Ausgabe vom 09.08.2025, Seite 11 / Feuilleton

Doktor Faustus

Mit Thomas Mann durchs Jahr
Von Stefan Gärtner
11k_rattel Kopie.jpg
Rattelschneck

Sehr hoch will mancher, höher noch, hinaus,

um, sehr weit oben, weiter noch zu wollen;

dann steckt er fest, zu klein das größte Haus,

und also traut man sich und in die Vollen:

*

Da ist das Böse, forsch und voller Charme

und ohne Scheu, den Finger zu erbitten;

bezahlt wird mit der Hand, sogar dem Arm,

letztlich dem Kopf. Es sind dies Teufels Sitten.

*

So ging’s dem Komponisten, der wohl spürte,

was sich beflissen an die Sehnsucht schmiegt

und was mit Tücke viele schon verführte

und flunkert, dass sich dickster Balken biegt,

*

von Größe, Schönheit, Ewigkeit zum letzten.

So sprach’s dem Leverkühn vom Paradies;

und so Großdeutschland, dem ff. zerfetzten.

Man meide mithin Timo und Alice.

