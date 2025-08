Verdi: Tarifergebnis im Versicherungsbereich

Berlin. In der Tarifrunde im Versicherungsbereich haben sich 85 Prozent der Verdi-Mitglieder für eine Annahme des Verhandlungsergebnisses ausgesprochen. Das teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit. Der vor einem Monat in vierter Verhandlungsrunde erzielte Kompromiss tritt nun offiziell in Kraft. Verhandlungsführerin Martina Grundler sprach von dem »besten Tarifergebnis seit 30 Jahren«. Demnach steigen die Gehälter ab August 2025 um fünf Prozent, mindestens aber um 200 Euro monatlich. Im September 2026 soll es eine weitere Erhöhung um 3,3 Prozent geben. Azubis erhalten insgesamt 250 Euro mehr. (jW)