Bericht: Audi plant eigenes Werk in den USA

Düsseldorf. Der Autobauer Audi plant offenbar den Bau eines ersten Werks in den USA. Das berichtete das Handelsblatt (Mittwochausgabe) unter Berufung auf Konzernkreise. Als Standort komme demnach Chattanooga im Bundesstaat Tennessee in Betracht, wo der Mutterkonzern Volkswagen bereits eine Fabrik betreibt. So könnten Baupläne sowie die logistische Infrastruktur von VW übernommen werden, heißt es weiter. Hintergrund der Überlegung ist laut Handelsblatt die Zolleinigung zwischen der Europäischen Union und den USA. (jW)