Behörde: Windkraftflächen in Nordsee ohne Abnehmer

Bonn. Zwei Windkraftflächen in der Nordsee sind bei der jüngsten Auktion der Bundesnetzagentur nicht versteigert worden. Nach Angaben von Verbänden ist damit erstmals eine Versteigerung von Windflächen auf See in der BRD fehlgeschlagen. Es seien bis Anfang August keine Gebote abgegeben worden, teilte die Bundesnetzagentur am Mittwoch in Bonn mit. Die Flächen sollen laut Gesetz im Juni 2026 abermals ausgeschrieben werden. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) kündigte an, prüfen zu lassen, ob die Flächen N-10.1 und N-10.2 in Deutschlands ausschließlicher Wirtschaftszone überhaupt geeignet waren, ausgewiesen zu werden. (dpa/jW)