Spanien gegen Kauf von F-35-Kampfjets aus USA

Madrid. Die spanische Regierung hat den Kauf von F-35-Kampfjets aus den USA abgelehnt und setzt statt dessen auf die Beschaffung aus europäischer Produktion. Das teilte das Verteidigungsministerium in Madrid am Mittwoch mit. Mögliche Alternativen sind demnach Maschinen vom Typ »Eurofighter Typhoon« und Kampfflugzeuge des Projekts FCAS (Future Combat Air System). Die spanischen Militärausgaben sollen in diesem Jahr auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen. So sollen 2025 zusätzliche 10,5 Milliarden Euro ausgegeben werden. Spanien stimmte der Erhöhung des NATO-Ziels von fünf Prozent für die Aufrüstung zwar zu, Regierungschef Pedro Sánchez kündigte im Nachgang allerdings an, sein Land werde den neuen Zielwert nicht einhalten. US-Präsident Donald Trump drohte daraufhin mit zusätzlichen Zöllen auf spanische Produkte. (AFP/jW)