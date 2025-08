Pflanzen können Töne erzeugen

Tel Aviv. Manche Pflanzenarten produzieren Geräusche, wenn sie vertrocknen. Diese können allerdings von Menschen nicht wahrgenommen werden, da sie sich im Ultraschallbereich befinden. Wie das Wissenschaftsportal Scinexx berichtet, haben Biologen um Rya Seltzer von der Universität Tel Aviv nun erstmals experimentell untersucht, ob manche Tiere darauf reagieren. Der Ägyptische Baumwollblattwurm, eine Mottenart, besitzt ein Gehör, das auch für Ultraschall empfänglich ist. Dazu präsentierten die Forscher den Insekten zwei geschlossene Boxen mit einer gesunden und einer vertrocknenden Tomatenpflanze. Über kleine Lautsprecher wurden die Geräusche der vertrocknenden Pflanze abgespielt, die zweite Box war still. Andere Anhaltspunkte auf den Inhalt der Boxen gab es nicht. Die Motten orientierten sich daraufhin alle zu der Box mit den akustischen Signalen, um dort Eier abzulegen. Waren die Pflanzen dagegen für die Motten von Anfang an auch sichtbar, zog es sie häufiger zu der »stillen« Pflanze, da diese nicht vertrocknet war. Der Studie von Seltzer zufolge entwickelte sich die Fähigkeit der Pflanzen zur Geräuschentwicklung jedoch nicht, um gezielt Informationen an Insekten zu vermitteln. (jW)