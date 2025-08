Zwei neue Planeten nachgewiesen

La Silla. Einem Astronomieteam um Alejandro Suárez ­Mascareño vom Instituto de Astrofísíca de Canarias ist es mit Hilfe des neuen Spektrografen »Near InfraRed Planet Searcher« (NIRPS) gelungen, zwei Planeten um den Stern Proxima Centauri sicher nachzuweisen. Proxima Centauri ist ein sogenannter Roter Zwerg und Zentralstern eines Planetensystems. NIRPS wurde am Teleskop des La-Silla-Observatoriums der Europäischen Südsternwarte in Chile angebracht. Mit seiner Hilfe konnte die Existenz der Planeten Proxima b und d eindeutig bestätigt werden, erklärten die Forscher in Artikeln in dem Journal Astronomy & Astrophysics und auf der Institutshomepage. Ein anderer, der bisher nur vermutete Planet Proxima c, konnte dagegen in den vorliegenden Daten nicht entdeckt werden. Interessant ist vor allem Proxima b, da er den Zentralstern in der habitablen Zone umkreist und damit auf ihm flüssiges Wasser – Voraussetzung biologischen Lebens – vorhanden sein könnte. Laut Mascareño unterstreichen die Ergebnisse das Potential des neuen Infrarotspektrografen für die Suche nach erdähnlichen Planeten. Besonders im Falle von Proxima ist das relevant, da es das unserer Sonne nächstgelegene Sternsystem ist. (jW)