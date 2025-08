Intersport erwägt Verlagerung nach China

Bern. Der Sportartikelhändler Intersport erwägt laut Vorstandschef Tom Foley eine Produktionsverlagerung nach China. »Wir müssen derzeit nicht von Bangladesch nach China umziehen – aber wir könnten es schaffen«, sagte Foley gegenüber Financial Times vom Montag. Die Überlegungen beziehen sich demnach auf Teile der Intersport-Eigenmarke. Aufgrund der US-Zölle ziehen sich US-Sportwarenhersteller derzeit aus der Volksrepublik zurück und könnten den Druck auf Produktionskapazitäten in Ländern wie Vietnam und Bangladesch erhöhen. In China sind hingegen Überkapazitäten vorhanden. (jW)