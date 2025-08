Lyft bringt chinesische Robotaxis nach Europa

San Francisco. Der Uber-Rivale Lyft will nach dem Kauf der Mobilitäts-App Freenow in großem Stil chinesische Robotaxis nach Europa bringen, berichtete dpa am Montag. Der Start ist für 2026 in Deutschland und Großbritannien geplant – sofern die Behörden grünes Licht geben. Mit der Zeit solle die Flotte von Fahrzeugen des chinesischen Technologiekonzerns Baidu auf »Tausende« autonome Wagen ausgebaut werden, teilte Lyft gleichentags mit. Lyft ist wie Uber ein Fahrdienstvermittler. Anders als der seit Jahren global agierende Rivale ist Lyft bisher aber nur in den USA und einigen Städten in Kanada verfügbar. (dpa/jW)