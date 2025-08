USA fördern von Öl und Gas Rekordmengen

New York. Die USA haben im Mai neue Rekordmengen an Öl und Gas gefördert. Wie die US-Energiebehörde EIA am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte, stieg die Ölproduktion auf 13,49 Millionen Barrel (ein Barrel sind 159 Liter) pro Tag. Das dadurch mögliche Überangebot drückte die Preise demnach auf den tiefsten Stand seit vier Jahren. Auch die Erdgasförderung hatte den Angaben zufolge im April einen neuen Höchststand erreicht. Die Ölförderung hatte vor allem im Golf von Mexiko stark zugenommen, im US-Bundesstaat Texas blieb sie dagegen nahezu unverändert. (Reuters/jW)