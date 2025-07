Sony unterliegt am BGH im Streit um Cheats

Karlsruhe. Im jahrelangen Rechtsstreit um Schummelsoftware für Spielkonsolen hat der Playstation-Hersteller Sony auch am Bundesgerichtshof (BGH) eine Niederlage kassiert. Sogenannte Cheat-Software, mit der Spieler den Verlauf manipulieren können, verstoße nicht grundsätzlich gegen Urheberrecht, entschied das Gericht am Donnerstag in Karlsruhe. Entscheidend sei, dass die Software lediglich vorübergehend Daten im Arbeitsspeicher einer Konsole verändere. (dpa/jW)